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Как дома: Павел Мамаев поблагодарил ФК «Ростов» за теплый прием

Как дома: Павел Мамаев поблагодарил ФК «Ростов» за теплый прием
Новоиспеченный игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев впервые провел тренировку в новой команде. Своими впечатлениями полузащитник поделился в интервью пресс-службе донской команды 4 октября.

После прибытия в ФК «Ростов» экс-игрок сборной России в течение недели тренировался по индивидуальной программе. Футболист отмечает, что после долгого периода без матчей ему только предстоит набрать форму.

О партнерах по команде и фанатах «желто-синих» Мамаев отозвался с большой теплотой.

- Приняли, как дома, все супер, - сказал Павел. - Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет. Отдельное спасибо – болельщикам, за слова поддержки в соцсетях.

С 2013 года Мамаев защищал цвета ФК «Краснодар». Последствием ареста по обвинению в драках в столице стал разрыв контракта с клубом в октябре 2018 года. Официально выступить за ФК «Ростов» Павел сможет не раньше второй половины сезона, когда появится возможность официально заявить его за донскую команду.

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