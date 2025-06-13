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В Батайске на женщину напали браконьеры

В Батайске на женщину напали браконьеры
В Батайске на женщину напали браконьеры. Инцидент произошел у реки Малый Койсуг, сообщает издание «Батайское время».

Анастасия, жительница города, выгуливала собаку около 5:00 утра возле жилого комплекса «Южный берег». Она заметила двух мужчин, которые ставили рыболовные сети в неположенном месте. Правилами разрешен только лов удочкой, поэтому Анастасия попросила их убрать сети.

Вместо этого мужчины начали угрожать ей. Поняв, что они не собираются прекращать незаконную деятельность, Анастасия позвонила в Россельхознадзор. Один из браконьеров попытался отобрать у нее телефон. Женщина получила только синяки.

На крики Анастасии прибежали ее знакомые, которые вызвали полицию. Она написала заявление. В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Фото: Donday.
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