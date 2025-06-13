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Северный подъезд в Батайск перекроют из-за ремонтных работ

Северный подъезд в Батайск перекроют из-за ремонтных работ
Северный подъезд в Батайск перекроют из-за ремонтных работ. Как сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области, движение ограничат 21 и 22 мая.

В ходе обследования путепровода были выявлены трещины в дорожном покрытии, выбоины и колейность на полосах движения. Также установлено, что прочность конструктивных элементов и поперечные уклоны проезжей части на подходах к путепроводу не соответствуют установленным нормам.

Для проведения ремонтных работ потребуется временное ограничение движения для тяжеловесного транспорт. Сначала будет перекрыто движение из Батайска в Ростов, а затем — из Ростова в Батайск.
Фото: Минтранс Ро
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