Фото: Минтранс Ро

Северный подъезд в Батайск перекроют из-за ремонтных работ. Как сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области, движение ограничат 21 и 22 мая.В ходе обследования путепровода были выявлены трещины в дорожном покрытии, выбоины и колейность на полосах движения. Также установлено, что прочность конструктивных элементов и поперечные уклоны проезжей части на подходах к путепроводу не соответствуют установленным нормам.Для проведения ремонтных работ потребуется временное ограничение движения для тяжеловесного транспорт. Сначала будет перекрыто движение из Батайска в Ростов, а затем — из Ростова в Батайск.