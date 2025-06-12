Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Батайске полыхает сухая трава

В Батайске полыхает сухая трава
В Батайске Ростовской области 12 июня загорелось поле.

Возгорание произошло возле поселка Залесье из-за ветра и жаркой погоды. Огонь быстро распространился, угрожая ангарам.

На месте работают спасатели.
Фото: соцсцети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.