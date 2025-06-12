В Батайске полыхает сухая трава
В Батайске Ростовской области 12 июня загорелось поле.
Возгорание произошло возле поселка Залесье из-за ветра и жаркой погоды. Огонь быстро распространился, угрожая ангарам.
На месте работают спасатели.
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