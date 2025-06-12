Баста получил трогательный сюрприз от супруги в честь 16-й годовщины

Фото: соцсцети

Баста, известный ростовский рэпер, получил неожиданный и трогательный подарок от своей супруги на их 16-летнюю годовщину. Пара поделилась этим событием в социальных сетях.Елена рассказала, что устроила мужу сюрприз. Она договорилась с его командой об имитации съемок приглашения на концерты в «Лужниках» на июнь.Жена Басты смонтировала видео, наполненное трогательными словами, музыкой и семейными фотографиями. Василий был глубоко тронут, когда в конце видео к ним подбежали их дочери.Комментаторы в соцсетях высоко оценили подарок Елены. Многие отметили, что этот сюрприз вызвал у них слезы.