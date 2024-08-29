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К игроку из «Ростова» Егору Голенкову начал проявлять интерес ЦСКА

К игроку из «Ростова» Егору Голенкову начал проявлять интерес ЦСКА
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «РБ Спорт», футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к Егору Голенкову, игроку ФК «Ростов».

По некоторым данным, московская команда уже обсуждает возможность перехода 25-летнего полузащитника. Однако официальных заявлений от обеих команд пока не поступало. Сам Голенков на данный момент не даёт комментариев по этому поводу.

Возможно, причиной интереса к игроку стал его решающий гол в матче «Ростов» — «Оренбург».

В последнее время некоторые футбольные клубы проявляют интерес к игрокам «Ростова». Например, капитану команды Данилу Глебову уже сделали предложения сразу несколько клубов, включая «Спартак» и ЦСКА.

Однако пока что футболисты продолжают выступать в своих командах.
Фото: ФК Ростов
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