К игроку из «Ростова» Егору Голенкову начал проявлять интерес ЦСКА
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «РБ Спорт», футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к Егору Голенкову, игроку ФК «Ростов».
По некоторым данным, московская команда уже обсуждает возможность перехода 25-летнего полузащитника. Однако официальных заявлений от обеих команд пока не поступало. Сам Голенков на данный момент не даёт комментариев по этому поводу.
Возможно, причиной интереса к игроку стал его решающий гол в матче «Ростов» — «Оренбург».
В последнее время некоторые футбольные клубы проявляют интерес к игрокам «Ростова». Например, капитану команды Данилу Глебову уже сделали предложения сразу несколько клубов, включая «Спартак» и ЦСКА.
Однако пока что футболисты продолжают выступать в своих командах.