К игроку из «Ростова» Егору Голенкову начал проявлять интерес ЦСКА

Фото: ФК Ростов

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «РБ Спорт», футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к Егору Голенкову, игроку ФК «Ростов».По некоторым данным, московская команда уже обсуждает возможность перехода 25-летнего полузащитника. Однако официальных заявлений от обеих команд пока не поступало. Сам Голенков на данный момент не даёт комментариев по этому поводу.Возможно, причиной интереса к игроку стал его решающий гол в матче «Ростов» — «Оренбург».В последнее время некоторые футбольные клубы проявляют интерес к игрокам «Ростова». Например, капитану команды Данилу Глебову уже сделали предложения сразу несколько клубов, включая «Спартак» и ЦСКА.Однако пока что футболисты продолжают выступать в своих командах.