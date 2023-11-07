Нападающему ФК «Ростов» Голенкову наложили швы после рассечения головы

Фото: ФК Ростов.

Нападающему игроку ФК «Ростов» наложили швы после рассечения головы. Егор Голенков получил травму в матче с «Оренбургом» 6 ноября.Выездная встреча «желто-синих» завершилась с равным счетом - 1:1. К концу второго тайма Голенков в прыжке столкнулся с голкипером соперников. Отскочив от вратаря, нападающий неудачно приземлился на газон, ударившись головой. Тут же прозвучал финальный свисток. Медики оказали Егору необходимую помощь.По словам спортсмена, на самочувствие он не жалуется.- Со мной все хорошо. Все мысли уже о следующей игре, - говорит Голенков в соцсетях «Ростова».В донской столице футболиста еще раз осмотрят. Медики оценят состояние футболиста перед матчем со «Спартаком». Игра состоится через пять дней, 12 ноября.