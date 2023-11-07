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Нападающему ФК «Ростов» Голенкову наложили швы после рассечения головы

Нападающему ФК «Ростов» Голенкову наложили швы после рассечения головы
Нападающему игроку ФК «Ростов» наложили швы после рассечения головы. Егор Голенков получил травму в матче с «Оренбургом» 6 ноября.

Выездная встреча «желто-синих» завершилась с равным счетом - 1:1. К концу второго тайма Голенков в прыжке столкнулся с голкипером соперников. Отскочив от вратаря, нападающий неудачно приземлился на газон, ударившись головой. Тут же прозвучал финальный свисток. Медики оказали Егору необходимую помощь.

По словам спортсмена, на самочувствие он не жалуется.

- Со мной все хорошо. Все мысли уже о следующей игре, - говорит Голенков в соцсетях «Ростова».

В донской столице футболиста еще раз осмотрят. Медики оценят состояние футболиста перед матчем со «Спартаком». Игра состоится через пять дней, 12 ноября.
Фото: ФК Ростов.
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