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Юлия Манагарова - лучший игрок в матче против «Астраханочки»

Юлия Манагарова - лучший игрок в матче против «Астраханочки»

Правую крайнюю гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлию Манагарову признали лучшей в матче с «Астраханочкой». На официальном сайте донской сборной за спортсменку отдали наибольшее количество голосов.

Гандболистка принесла команде шесть победных очков. За нее проголосовали почти 70% фанатов. Следом в рейтинге идут Кристина Кожокарь с 38% и тремя забитыми мячами, а также Владлена Бобровникова, за которую отдали 35% голосов. Она принесла сборной пять баллов.

Встреча ростовских спортсменок с соперницами закончилась со счетом 28:24. Несмотря на то, что гостьи не давали донской сборной расслабиться, «Ростов-Дон» все равно одержал победу.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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