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Капитан ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок в матче против «Астраханочки»

Капитан ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок в матче против «Астраханочки»
Капитан гандбольного клуба «Ростов-Дон» стала лучшим игроком матча против «Астраханочки». По итогам зрительского голосования Юлия Манагарова - самая результативная гандболистка. За спортсменку проголосовали 63% болельщиков.

Встреча состоялась 1 февраля. Первый тайм команды прошли наравне, практически мяч в мяч. Однако во второй части игры донской ГК сделал большой отрыв в счете. «Ростов-Дон» одержал победу с результатом 28:23.

Юлия Манагарова забила семь мячей в ворота соперника. На втором месте, по мнению зрителей, оказалась Екатерина Левша (40%). Спортсменка принесла команде пять очков. Третьей стала Анна Лагерквист (27%), забившая четыре мяча.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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