Капитан ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок в матче против «Астраханочки»
Капитан гандбольного клуба «Ростов-Дон» стала лучшим игроком матча против «Астраханочки». По итогам зрительского голосования Юлия Манагарова - самая результативная гандболистка. За спортсменку проголосовали 63% болельщиков.
Встреча состоялась 1 февраля. Первый тайм команды прошли наравне, практически мяч в мяч. Однако во второй части игры донской ГК сделал большой отрыв в счете. «Ростов-Дон» одержал победу с результатом 28:23.
Юлия Манагарова забила семь мячей в ворота соперника. На втором месте, по мнению зрителей, оказалась Екатерина Левша (40%). Спортсменка принесла команде пять очков. Третьей стала Анна Лагерквист (27%), забившая четыре мяча.