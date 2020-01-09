Экс-капитан «Ростова» вернулся в «Копенгаген»



Бывший капитан «Ростова» вернулся в ФК «Копенгаген». Как сообщает пресс-служба датского клуба, Рагнар Сигурдссон подписал контракт на полгода.



Сигурдссон впервые присоединился к «Копенгагену» в 2011-м. За три года он провёл 102 игры. В 2014-м его продали ФК «Краснодар». После он выступал за английский «Фулхэм», казанский «Рубин», а также «Ростов». В составе «жёлто-синих» защитник быстро завоевал знание капитана.



О том, что донская команда расторгла контракт с 33-летним Рагнаром, стало известно в конце декабря 2019 года. Он играл в составе «Ростова» с января 2018-го. За команду он провёл 53 официальных матча, заработав четыре жёлтых и одну красную карточку.