Бывший защитник ФК «Ростов» Рагнар Сигурдссон порадовал фанатов ностальгической фотографией



Экс-защитник футбольного клуба «Ростов» Рагнар Сигурдссон очень соскучился по временам, когда играл за донскую команду. Свое ностальгическое фото спортсмен опубликовал на страничке в «Инстаграм».



- Люблю и скучаю по ростовским улицам, - написал футболист.



На снимке Рагнар стоит возле ворот, ведущих в один из дворов донской столицы. Фанаты взгрустнули из-за публикации исландца, отметив что тоже тоскуют по временам когда он выступал в роли защитника ФК «Ростов»



Напомним, футболист покинул ростовскую команду в декабре 2019 года. В составе донского клуба он провел 53 игры. Теперь Рагнар Сигурдссон выступает за датский ФК «Копенгаген».