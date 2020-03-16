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Бывший защитник ФК «Ростов» Рагнар Сигурдссон порадовал фанатов ностальгической фотографией

Бывший защитник ФК «Ростов» Рагнар Сигурдссон порадовал фанатов ностальгической фотографией
Экс-защитник футбольного клуба «Ростов» Рагнар Сигурдссон очень соскучился по временам, когда играл за донскую команду. Свое ностальгическое фото спортсмен опубликовал на страничке в «Инстаграм».

- Люблю и скучаю по ростовским улицам, - написал футболист.

На снимке Рагнар стоит возле ворот, ведущих в один из дворов донской столицы. Фанаты взгрустнули из-за публикации исландца, отметив что тоже тоскуют по временам когда он выступал в роли защитника ФК «Ростов»

Напомним, футболист покинул ростовскую команду в декабре 2019 года. В составе донского клуба он провел 53 игры. Теперь Рагнар Сигурдссон выступает за датский ФК «Копенгаген».

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