Два футболиста «Ростова» признаны лучшими игроками ноября и декабря чемпионата России

Фото: ФК Ростов

Два футболиста «Ростова» были признаны лучшими игроками ноября и декабря в первой части Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщили в социальных сетях пресс-службы клуба.Рустам Ятимов, вратарь команды, стал лучшим игроком ноября-декабря. Полузащитник Мохаммад Мохеби забил «красивый» гол в ворота «Крыльев Советов», по мнению болельщиков.Несмотря на критику в свой адрес, новый вратарь «Ростова» Рустам Ятимов уже не в первый раз становится лучшим игроком месяца. Кроме того, он попал в список самых дорогих иностранных футболистов в чемпионате России.Цена на игрока из Таджикистана составляет полтора миллиона евро (156,3 миллиона рублей).