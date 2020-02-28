Игрок «Ростова» Шомуродов стал лучшим бомбардиром 20-го тура РПЛ



Эксперты составили список лучших бомбардиров 20-го тура Российской Премьер-Лиги. На первом месте с 11 баллами оказался игрок футбольного клуба «Ростов» Эльдор Шомуродов.



Нападающий «жёлто-синих» забил гол в ворота «Ахмата», обеспечив себе лидерство в ТОП-5. От него немного отстают Артём Дзюба из «Зенита», Александр Соболев из «Спартака», Евгений Луценко из «Арсенала» и Гжегож Крыховяк из «Локомотива». Эльдор, наконец, прервал свою безголевую серию, и болельщики надеются, что он снова начнёт приносить своей команде победы.



Напомним, матч с «Ахматом» закончился со счётом 1:1. «Ростов» остался недоволен несколькими судейскими решениями и подал жалобу в РФС.