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Игрок ФК «Ростов» перешел в состав донского СКА

Игрок ФК «Ростов» перешел в состав донского СКА
Полузащитник ФК «Ростов» перешел в команду донского СКА. Об этом сообщили на официальной странице команды 15 июля.

19-летний Никита Каштан перешел в СКА «Ростов» на правах аренды. Он будет играть за «армейцев» до 2024 года. Футболист за всю свою карьеру вышел на поле в 43 матчах юношеской футбольной лиги.

Также он отыграл 29 матчей в «молодежке». Спортсмен успел побывать и в Российской премьер-лиге. Никита стал одним из игроков «молодежки», которым пришлось подменить основной состав в матче против «Сочи» в 2020 году.

Событие привлекло не только фанатов футбола, но и звезд шоу-бизнеса. Накануне матча с «Сочи» ростовскую команду отправили на карантин из-за шести заболевших игроков. Однако соперники отказались переносить игру, в результате чего на поле от ФК «Ростов» играли только 11 спортсменов из «молодежки».
Фото: ФК Ростов.
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