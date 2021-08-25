Игрок «молодежки» ФК «Ростов» Тамаз Топурия перешел в СКА
Нападающий «молодежки» ФК «Ростов» Тамаз Топурия вошел в состав СКА на правах аренды. Об этом армейцы сообщили 27 августа.
19-летний Тамаз Топурия - один из игроков, которые вышли против основного состава «Сочи» в июне 2020 года. Тогда ростовчане подхватили коронавирус. Вся действующая команда и тренерский штаб ушли на карантин. ФК «Сочи» не соглашался перенести матч. И на поле пришлось выйти «молодежке» Ростова. Матч завершился проигрышем «желто-синих» - 10:1. Однако юные спортсмены показали достойную игру и завоевали уважение не только донских фанатов, но и других болельщиков.
Кроме того, Топурия известен трюком с баскетбольным кольцом. Изначально Криштиану Роналдо во время тренировки «Ювентуса» забросил ногой мяч в баскетбольное кольцо. Тамаз Топурия, тогда еще 18-летний спортсмен, не замедлил повторить трюк. Более того, он его улучшил. Если игрок «Ювентуса» просто забросил мяч в корзину, то ростовский футболист, стоя спиной к щиту, сначала несколько раз отбил его ногой, затем «подсёк» его и, повернувшись, с первого удара отправил в корзину.