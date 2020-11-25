Игрок ФК «Ростов» Данил Глебов покрасил бороду в цвета клуба

Полузащитник футбольной команды «Ростов» покрасил бороду в желто-синий цвет. О новом стиле Данила Глебова рассказали в пресс-центре донской команды 27 ноября.По словам футболиста, ему пришлось красить бороду из-за спора с участниками команды.- На одной из тренировок Рома Еременко как-то сказал: «Дань, ты свой первый гол забьешь в 2028 году», - поделился Глебов. - Я решил подстегнуть себя и поспорил, что если забью раньше, то покрашу бороду в желто-синий.Матч «Ростов» - «Ахмат», состоявшийся 18 октября в рамках 11-го тура Тинькоф РПЛ завершился счетом 3:0. После быстрой контратаки мяч оказался в штрафной зоне. Перехватив его, Данил забил гол на последних минутах игры.Внимательные болельщики и участники ФК Ростов напомнили полузащитнику про спор. Не выполнить обещания Глебов не мог - пришлось красить бороду.- Пацан сказал - пацан сделал, - прокомментировал Данил.Видео о том, как футболист красит бороду, появилось и в Инстаграме «желто-синих». Подписчики оценили мужской поступок:- Сдержал слово! Красавчик, - написали в комментариях фанаты.За час публикация набрала несколько тысяч лайков.