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ХК «Ростов» заключил контракт с форвардом Павлом Макаренко

ХК «Ростов» заключил контракт с форвардом Павлом Макаренко
Состав ХК «Ростов» пополнил 28-летний нападающий. О том, что Павел Макаренко перешел в донскую команду, «кондоры» сообщили на своей странице в социальных сетях 19 июля. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Спортсмен начинал карьеру в ХК «Вымпел» из Москвы. Затем выступал в подмосковном «Витязе», магнитогорском «Металлурге», нижегородском «Торпедо» и «Сочи». Прошлый сезон (2022/23) провел в воронежском «Буране». Там он вышел на лед в 17 матчах и трижды поразил ворота соперников.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Павел выступил в 241 матче. В высшем дивизионе нападающий забил 16 шайб и отличился 27 голевыми передачами, набрав в общей сложности 43 очка.
Фото: ХК Ростов.
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