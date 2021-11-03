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ХК «Ростов» уступил «Соколу» – 1:3

ХК «Ростов» уступил «Соколу» – 1:3
До данной игры ростовчане исправно набирали очки в одиннадцати встречах подряд. Однако теперь удачная серия прервалась.

В первом отрезке встречи «Сокол» смотрелся лучше. В целом хоккей был не слишком быстрым. Единственная шайба была заброшена перед первым перерывом. Даниил Тютчев – 1:0. Во втором периоде южане перехватили инициативу. В середине двадцатиминутки Савва Андреев выровнял счёт с передач Павла Антипова и Алексея Прохорова. Но не прошло и минуты после этого, а хозяева площадки вновь повели – Никита Михайлов, 2:1. Через несколько минут Алексей Князев удваивает отрыв – 3:1. В третьем периоде «кондоры» вдвое перебросали оппонента, но спастись от проигрыша не получилось. Итог – 1:3.

В остальных играх дня в ВХЛ «Ермак» (Ангарск) по буллитам одолел «Буран» (Воронеж) - 2:1, «Молот» (Пермь) был сильнее «Зауралья» (Курган) - 3:2, «Торос» (Нефтекамск) превзошел «Южный Урал» (Орск) - 2:1, «Ижсталь» (Ижевск) уступила на своём льду «Горняку» (Учалы) - 2:3, а «Нефтяник» (Альметьевск) разгромил «Челмет» (Челябинск).

Очередная игра «Ростова» состоится 9 ноября, когда команда Григория Пантелеева сразится на выезде с «Металлургом» (Новокузнецк). В таблице регулярного чемпионата ВХЛ ростовчане пока на 9-м месте из 27.
ХК «Ростов».
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Теги: ХК Ростов

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