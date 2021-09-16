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ХК «Ростов» переиграл «Рязань»

ХК «Ростов» переиграл «Рязань»
После выездных встреч (4 очка в 4 играх) ростовчане наконец-то добрались до своего льда. Оппонентом был середняк лиги – «Рязань» (5 баллов в 5 матчах).

В первом отрезке игры ХК «Ростов» смотрелся активнее соперника. «Красно-белые» создали ряд опасных эпизодов, нанесли несколько опасных бросков. Однако открыть счёт не смогли.

Зато открыли в начале второй части встречи. Роман Опалев при игре в формате 5 на 4 поразил сетку гостей дальним броском – 1:0. Затем на какое-то время рязанцы перехватили инициативу, но опасности было мало, даже в большинстве.

Когда атакующий отрезок матча кончился, ХК «Ростов» увеличил отрыв усилиями Вадима Щеголькова, 2:0. В третьем периоде тот же Щегольков забил и третий гол «кондоров». Итог – победа южан, 3:0.

В остальных встречах игрового дня ВХЛ «Молот» (Пермь) на выезде обыграл «Омские Крылья» (Омск) - 6:0, «Торос» (Нефтекамск) одолел «Металлурга» (Новокузнецк) - 3:2, а «Сокол» (Красноярск) был сильнее «Ижстали» (Ижевск) - 3:1.

В следующий раз команда Григория Пантелеева сыграет 20 сентября. В этот день «Ростов» примет «Динамо» (Санкт-Петербург).
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