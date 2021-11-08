ХК «Ростов» уступил на выезде «Металлургу»

Фото: ХК Ростов.

Самый южный клуб лиги потерпел второе поражение кряду. На первых порах у хозяев было преимущество – они чаще тревожили вратаря соперника и были ближе к голу. Их шайба в середине периода не была неожиданностью – Евгений Астанков, 1:0. «Красно-белые» же быстро ответили голом Александра Калинина, а затем и вовсе вышли вперёд после точного броска Аркадия Аксёнова, 1:2.Вторая часть матча прошла с преимуществом «Металлурга». В середине периода Даниил Ердаков сравнял счёт, а за несколько минут до второго перерыва Максим Кицын вывел новокузнечан вперёд.В третьем отрезке вечера «Ростов» много атаковал, но так и не смог спастись. В концовке «Металлург» забил ещё, сняв все вопросы. Итог – проигрыш «кондоров», 2:4.В остальных встречах дня в ВХЛ «Лада» (Тольятти) на выезде одолела «Рубин» (Тюмень) - 4:3, а «Звезда» (Чехов) разгромила ЦСК ВВС (Самара) - 8:1.Свою следующую игру подопечные Григория Пантелеева проведут 11 ноября на выезде против «Омских Крыльев». В таблице регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Ростов» на 12-м месте из 27.