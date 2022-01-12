ХК «Ростов» уступил на выезде «Ладе»

Фото: ХК "Ростов"

После сложной победы в Самаре предстояло провести ещё одну игру в том же регионе. На этот раз без набранных очков.Начало осталось за «автозаводчанами». «Лада» сходу завладела игровым преимуществом – забить у волжан быстрый гол не получилось, зато в середине периода получилось забросить даже две шайбы – Андрей Белозёров и Михаил Мокин, 2:0. В концовке игрового отрезка за красно-белых отличился Владислав Туник – 2:1, интрига жива!В начале второй двадцатиминутки Владислав Червоненко вернул «Ладе» преимущество в два гола. На 34-й минуте хозяева развили успех – Александр Евсеенков, 4:1. На старте четвёртой части вечера Владислав Червоненко довёл отрыв до четырёх шайб – 5:1. В середине периода ростовчане ответили шайбой Артёма Пеньковского в меньшинстве, но на итоговый результат она не повлияла – поражение южан 2:5.В турнирной таблице ХК «Ростов» идёт на 11 месте из 27. 19 января подопечные Григория Пантелеева сразятся в Челябинске с «Челметом».