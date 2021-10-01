ХК «Ростов» уступил «Южному Уралу» в овертайме

Серия выездных матчей «красно-белых» продолжается. В Орске (Оренбургская область) ростовчане заработали, к сожалению, только одно очко.В начале встречи гости показывали более качественный хоккей. Гол Павла Щербакова на 3-й минуте был абсолютно логичным. Через несколько минут «красно-белые» удвоили своё преимущество усилиями Саввы Андреева, играя в меньшинстве, – 0:2.Второй отрезок матча прошёл без важных событий. А в начале третьего «Южный Урал» вернулся в игру, забив два гола с небольшим интервалом – 2:2. В итоге пришлось играть овертайм, где сильнее оказались уральцы. Итог – поражение, 2:3, но хотя бы одно набранное очко.В других матчах игрового дня в ВХЛ учалинский «Горняк» обыграл на своём льду воронежский «Буран» - 4:1, курганское «Зауралье» по буллитам сломило сопротивление «Тамбова» - 3:2, челябинский «Челмет» был сильнее новомосковской «Академии Михайлова» - 5:4 Б, санкт-петербургский «СКА-Нева» превзошёл ангарский «Ермак» - 6:3, а тольяттинская «Лада» в серии штрафных бросков обошла казанский «Барс» - 6:5.Свой очередной матч подопечные Григория Пантелеева сыграют 6 октября в Челябинске против местного «Челмета». В таблице ВХЛ «Ростов» пока занимает 14-е место из 27.