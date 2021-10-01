ХК «Ростов» уступил по буллитам «Горняку-УГМК»

В начале сезона красно-белые пока не могут набирать очки стабильно – есть и поражения, и победы. В этот раз вышло добыть только очко.В первом отрезке матча команды мало атаковали – основной упор был сделан на защиту. Лишь в концовке «Ростов» смог выйти вперёд (Руслан Алиев). В начале второго периода «Горняк» восстановил равенство, а перед самым перерывом красно-белые опять забили – 1:2 ко второй перемене. В начале третьей двадцатиминутки уральцы вновь сравнивают. До финальной сирены соперники ещё раз обменялись голами – 3:3. В овертайме коллективы откатали всухую, а по буллитам больше повезло «Горняку». Итог – поражение ростовчан по буллитам.В остальных играх дня в ВХЛ курганское «Зауралье» дома одолело воронежский «Буран» 2:0, челябинский «Челмет» на своём льду в серии буллитов был сильнее «Тамбова» 2:1Б, новомосковская «Академия Михайлова» в гостях переиграла орский «Южный Урал» 4:1, пензенский «Дизель» сломил сопротивление тольяттинской «Лады» 3:2, санкт-петербургская «СКА-Нева» в овертайме положила на лопатки новокузнецкий «Металлург» 2:1, красноярский «Сокол» на чужом льду взял два очка в игре с воскресенским «Химиком» 3:2, а омские «Крылья» по буллитам обыграли «Рязань» 3:2 Б.