ХК «Ростов» крупно обыграл «Челмет»

Фото: ХК «Челмет»

«Челмет» в турнирной таблице балансирует на грани плей-офф. И явно собирался добыть в Ростове-на-Дону очки. Но не вышло.Первый период прошел в почти равной борьбе. Гости хорошо атаковали, хотя некоторое преимущество все-таки было у красно-белых. В концовке периода «кондоры» усилиями Саввы Андреева все-таки открыли счет.Второй период стал золотым для хозяев льда – залетело все, что можно. Шайбами отметились Егор Смирнов, Евгений Петриков, Роман Опалев и ещё раз Савва Андреев. На второй отдых клубы отправились при преимуществе «Ростова» 5:0.В третьей части поединка интриги уже не было. Павел Щербаков забил на последней минуте, но потом Андрей Ерофеев испортил Данилу Кудашеву «сухарь». Итог – победа ХК «Ростов» 6:1.В остальных встречах ВХЛ «Горняк-УГМК» (Учалы) обыграл на выезде «Тамбов» 3:0, а «АКМ» (Тула) крупно победила «Зауралье» (Курган) 5:1.21 января дружина Григория Пантелеева сразится на своём льду с «Горняком-УГМК». В таблице регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Ростов» пока на 11 месте из 27.