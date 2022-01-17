Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ХК «Ростов» крупно обыграл «Челмет»

ХК «Ростов» крупно обыграл «Челмет»
«Челмет» в турнирной таблице балансирует на грани плей-офф. И явно собирался добыть в Ростове-на-Дону очки. Но не вышло.

Первый период прошел в почти равной борьбе. Гости хорошо атаковали, хотя некоторое преимущество все-таки было у красно-белых. В концовке периода «кондоры» усилиями Саввы Андреева все-таки открыли счет.

Второй период стал золотым для хозяев льда – залетело все, что можно. Шайбами отметились Егор Смирнов, Евгений Петриков, Роман Опалев и ещё раз Савва Андреев. На второй отдых клубы отправились при преимуществе «Ростова» 5:0.

В третьей части поединка интриги уже не было. Павел Щербаков забил на последней минуте, но потом Андрей Ерофеев испортил Данилу Кудашеву «сухарь». Итог – победа ХК «Ростов» 6:1.

В остальных встречах ВХЛ «Горняк-УГМК» (Учалы) обыграл на выезде «Тамбов» 3:0, а «АКМ» (Тула) крупно победила «Зауралье» (Курган) 5:1.
21 января дружина Григория Пантелеева сразится на своём льду с «Горняком-УГМК». В таблице регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Ростов» пока на 11 месте из 27.
Фото: ХК «Челмет»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.