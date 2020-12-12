ХК «Ростов» проиграл «СКА-Неве»

Последним матчем выездной серии «кондоров» была встреча с середняком лиги, санкт-петербургским «СКА-Нева». Игра состоялась 14 декабря в Санкт-Петербурге.В первом периоде лучше смотрелись «южане». «Красно-белые» эпизодами выдавали хорошую игру, но завершающего точного броска или щелчка не было. Хозяева действовали внимательно в обороне и сумели уберечь ворота – 0:0 после трети игры.Второй отрезок вечера прошёл с заметным преимуществом «СКА-Невы». «Армейцы» стали намного больше времени проводить в зоне соперника и нередко угрожать его воротам. ХК «Ростов» же немного сдал. Но игра была медленной и осторожной, голов всё не было.Большую часть третьего отрезка встречи на площадке доминировали петербуржцы. Счёт был открыт на 54-й минуте и стал единственным в матче. «СКА-Нева» заработал большинство и практически сразу его реализовал. Шайбу забросил Владислав Цицюра после пасов Данилы Савунова и Николая Глухова, 1:0. Оставшееся время прошло в атаках «Ростова». Но потуги «кондоров» не принесли желаемого результата. Итог – проигрыш со счётом 0:1. По статистике, у победителей было небольшое преимущество – 62:57 по броскам, но не по попаданиям в створ: тут лучше были гости - 31:33.19 декабря ХК «Ростов» на своём льду будет принимать «Рубин» из Тюмени.