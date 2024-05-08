Ретропоезд прибыл на станцию Ростов-Главный 8 мая

Фото: Лидия Тюрбеева.

В преддверии Дня Победы в донскую столицу прибыл ретропоезд. Состав остановился на станции Ростов-Главный 8 мая в 10:00.Ростовчане и гости города собрались на платформе накануне долгожданного события. На станции устроили настоящий праздничный концерт: на перроне танцевали, пели, зачитывали отрывки произведений военных лет.Как только паровоз «Победа» показался на горизонте, люди радостно встретили приближающийся состав и сняли его на камеру. Кадрами ретропоезда горожане поделились в социальных сетях.В состав транспорта на паровом двигателе входят крытые товарные вагоны-теплушки, платформы для перевозки военной техники и салон-вагон. После прибытия все желающие смогли побывать внутри: увидеть экспонаты передвижного музея, посвященные годам Великой Отечественной войны, заглянуть в кабины к машинистам.После Ростова поезд отправится на станцию Гниловскую. Там паровоз останется на экспозиционной площадке музея истории СКЖД до следующего года.