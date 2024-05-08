В Батайске досрочно освободили из колонии заключенного без ног

Фото: Правительство Ростовской области

В Батайске из исправительной колонии № 15 освободили заключенного без ног. Василий Бутенин вернулся домой раньше срока из-за тяжелых условий в ИК. Об этом пишет издание «Батайское время».В 2019 году мужчину-инвалида приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за распространение наркотиков. В колонии Бутенин часто жаловался на разваливающуюся коляску. Во ФСИН ему предоставили новую, однако заключенный не мог ее использовать, потому что она часто опрокидывалась.В 2023 году комиссия по вопросам помилования на территории Ростовской области сочла, что Бутенин не представляет опасности для общества. Соответствующие документы были отправлены на рассмотрение к президенту РФ. Он отклонил помилование.В конце апреля этого года семья мужчины подала заявление на условно-досрочное освобождение. Его удовлетворили, и Василий Бетунин оказался на свободе.