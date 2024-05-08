В Батайске досрочно освободили из колонии заключенного без ног
В Батайске из исправительной колонии № 15 освободили заключенного без ног. Василий Бутенин вернулся домой раньше срока из-за тяжелых условий в ИК. Об этом пишет издание «Батайское время».
В 2019 году мужчину-инвалида приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за распространение наркотиков. В колонии Бутенин часто жаловался на разваливающуюся коляску. Во ФСИН ему предоставили новую, однако заключенный не мог ее использовать, потому что она часто опрокидывалась.
В 2023 году комиссия по вопросам помилования на территории Ростовской области сочла, что Бутенин не представляет опасности для общества. Соответствующие документы были отправлены на рассмотрение к президенту РФ. Он отклонил помилование.
В конце апреля этого года семья мужчины подала заявление на условно-досрочное освобождение. Его удовлетворили, и Василий Бетунин оказался на свободе.