В Ростове 16-летний парень устроил ДТП, в котором погиб ребенок

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове произошла авария, в которой погиб ребенок. Жуткое ДТП случилось 8 мая около 14:00 в Нахичевани.В этот день 16-летний подросток, не имея водительских прав, сел за руль «ВАЗ-2106». С собой он взял покататься 7-летнего мальчика. Ребята ехала по улице 2-й Пролетарской, когда водитель не справился с управлением. На полном ходу легковушку занесло, и она перевернулась возле дома № 82.От сильных ударов транспорт получил повреждения. Подросток отделался парой ушибов и испугом. А маленький пассажир не смог пережить аварию.— В результате ДТП погиб 7-летний мальчик, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.