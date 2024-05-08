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Областная комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайства осужденных. В Ростовской области к помилованию рекомендовали двух женщин.Заседание комиссии прошло еще 7 мая. В ходе него рассмотрели 14 ходатайств осужденных. Однако право на помилование получили лишь две женщины из них. В их семьях воспитываются дети. Также они получили положительные характеристики из колоний, где отбывают наказание.Заключение комиссии должен рассмотреть глава региона и направить документы президенту РФ.Отметим, что с начала 2024 года за помилованием обратились уже 50 человек. В апреле глава государства отклонил четыре прошения. А в марте помиловали двух женщин. Всего с начала года были помилованы 100 человек.