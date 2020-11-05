ХК «Ростов» проиграл ХК «СКА-Нева»

Матч с середняком чемпионата ВХЛ обернулся для ХК «Ростов» болезненным поражением. Гости великолепно распорядились своими голевыми моментами и легко взяли два очка.Начало разгрому положил Иван Володин в середине первого периода – 0:1, гол в большинстве. В концовке первой части матча ХК «Ростов» умудрился забить, имея на льду на одного игрока меньше – Вадим Щегольков, 1:1.На 7-й минуте второго периода Магомед Гимбатов вывел гостей вперёд. ХК «Ростов» ринулся, однако петербуржцы просто так инициативу не отдавали – игра была примерно равной. На 37-й минуте Николай Поляков забросил третью шайбу команды гостей – 1:3.Всё решилось в третьем отрезке встречи. Сначала Владислав Курбатов увеличил отрыв до трёх голов (1:4), а в концовке поплывшие ростовчане пропустили ещё дважды. Данил Савунов вынудил тренерский штаб ростовчан сменить вратаря, а затем Владислав Цицюра забил финальный гол, уже в ворота Дмитрия Кропова. Итог – крупное поражение, 1:6.В других матчах игрового дня ангарский «Ермак» обыграл дома нефтекамский «Торос» - 3:1, воронежский «Буран» одолел санкт-петербургское «Динамо» - 1:0, ХК «Тамбов» добился победы над воскресенским «Химиком» - 4:1, красноярский «Сокол» превзошёл ижевскую «Ижсталь» - 3:1, а альметьевский «Нефтяник» взял два очка в выездной игре с новокузнецким «Металлургом» - 2:1.В общей турнирной таблице чемпионата ВХЛ ХК «Ростов» занимает 10-е место из 26 клубов. Лидирует в лиге альметьевский «Нефтяник».8 ноября ХК «Ростов» постарается реабилитироваться в домашнем матче с санкт-петербургским «Динамо».