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В Ростовской области пенсионер на машине съехал в Дон

В Ростовской области пенсионер на машине съехал в Дон
В Ростовской области пенсионер на машине съехал в реку. Информацию об этом сообщила старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

Инцидент произошел утром 8 мая в Аксайском районе. Мужчина ехал по дороге на легковушке. Автомобилист потерял управление. Машина выехала через пролет в Дон. Водитель смог выбраться из потонувшего транспорта, но уронил ключи в воду.

На место происшествия вызвали спасателей. Специалисты помогли найти ключи и остропили машину.

Затем с помощью манипулятора транспорт извлекли на берег. От медицинской помощи пенсионер отказался.
Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"
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