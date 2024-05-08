В Ростовской области пенсионер на машине съехал в Дон

Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"

В Ростовской области пенсионер на машине съехал в реку. Информацию об этом сообщила старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.Инцидент произошел утром 8 мая в Аксайском районе. Мужчина ехал по дороге на легковушке. Автомобилист потерял управление. Машина выехала через пролет в Дон. Водитель смог выбраться из потонувшего транспорта, но уронил ключи в воду.На место происшествия вызвали спасателей. Специалисты помогли найти ключи и остропили машину.Затем с помощью манипулятора транспорт извлекли на берег. От медицинской помощи пенсионер отказался.