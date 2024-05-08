В Шахтах мужчина спас соседа из горящей квартиры
В Шахтах сосед спал 26-летнего парня из горящей квартиры. Жилье загорелось 6 мая в одном из домов на улице Евгения Кобылкина (поселок Таловый).
В тот день Дмитрий Бондаренко приехал домой и увидел столб дыма, который заполонил несколько этажей. Задыхающиеся жильцы выходили на балконы, чтоб не надышаться угарным газом.
Как сообщил KVU, мужчина тут же бросился в горящую квартиру. Он выломал старенькую дверь, забежал в горящее помещение и вынес оттуда 26-летнего парня. Молодой человек был абсолютно голый и не понимал, что происходит. На этом Дмитрий не остановился. Мужчина повторно забрался в квартиру, чтобы перекрыть газ. Тем временем мать спасителя вызвала пожарных. Специалисты потушили пламя.
Все это время спасенный парень был под окнами дома. Чтобы прикрыть наготу, соседи дали ему простыню. Через некоторое время молодой человек стал терять сознание, и бригада медиков доставила его в больницу.
По словам соседей, 36-летнему Дмитрию не впервой спасать жизни. Профессия мужчины не связана с этим, но пройти мимо чужой беды он не может и помогает соседям.