ХК «Ростов» уступил во втором матче сезона



Донские хоккеисты со счётом 2:4 проиграли санкт-петербургскому «СКА-Нева».



Соперником «кондоров» в этот вечер был один из фарм-клубов санкт-петербургского СКА, российского суперклуба, который многие считают самым богатым в Европе. «СКА-Нева» превзошёл ХК «Ростов» по всем статьям и, увы, заслуженно победил.



В первом периоде преимущество гостей лишь чудом не переросло в гол. Для этого голкиперу красно-белых пришлось попотеть – 15 бросков в створ нанесли хоккеисты команды гостей. К счастью для ХК «Ростов», вратарь справился со всеми.



Но во втором тайме даже он капитулировал. Сначала отличился Юрий Скворцов, который добил шайбу в пустые ворота после броска Алексея Полодяна. Не прошло и минуты, как вновь пришлось вынимать шайбу из ворота хозяев льда. Владислав Курбатов отобрал шайбу в чужой зоне, из-за ворот отпасовал на Кирилла Петькова, а тот с пятака поразил ворота – 0:2. Третья шайба получилась похожей – потеря при выходе из зоны, быстрая атака, бросок в ближний угол, 0:3. Показалось, что интриги уже не будет. Но Василий Мякинин размочил счёт, подарив болельщикам надежду, 1:3. В конце второй части «СКА-Нева» вновь чуть было не поймал ростовчан на грубой ошибке. В результате потери Кирилл Марченко вывалился 1 в 0, и только чудо спасло дончан.



В дебюте третьего периода «СКА-Нева» забил в большинстве, вернув разницу в три шайбы. Через несколько минут подопечные Григория Пантелеева забили второй гол, чем немало порадовали своих поклонников. При игре в большинстве хороший бросок из правого круга вбрасывания нанёс Евгений Борисов – 2:4. Времени было ещё достаточно, чтобы игру спасти и зацепиться за очки, однако «СКА-Нева» просто не позволил этого сделать. Итог – второе поражение ХК «Ростов» в сезоне.



12 сентября ростовчане будут принимать санкт-петербургское «Динамо».