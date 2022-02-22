ХК «Ростов» проиграл «Ладе» третий матч серии - 3:6

Фото: ХК «Ростов».

Третья игра серии 1/8 финала Кубка Петрова проходила в Ростове-на-Дону. Началось все для «красно-белых» отлично. Уже на первой минуте встречи Евгений Петриков вывел ростовчан вперед. Было больше моментов, однако пока не получалось забить.В начале второй части вечера Юрий Козловский сравнял счет в большинстве – 1:1. В середине второй двадцатиминутки команды обменялись голами. Сначала «Лада» вновь забила в большинстве (Артем Жук), а затем ростовчане сравняли счет усилиями Вадима Щеголькова. Далее «перестрелка» продолжилась. И на второй отдых команды ушли при счете 3:3 (у «Ростова» забил Александр Калинин).Развязка случилась в концовке третьего периода. Сначала Михаил Назаров вывел тольяттинцев вперед, а затем Евгений Грошев увеличил отрыв – 3:5. В оставшиеся несколько минут волжане забили еще один, в пустые ворота. Итог – поражение «Ростова», 3:6. Счет в серии теперь 0:3, «кондоры» - на грани вылета из турнира. Напомним, серия играется до четырёх побед.В других матчах игрового дня ВХЛ тюменский «Рубин» обыграл курганское «Зауралье» - 2:1 ОТ, пышменский «Горняк» был сильнее новокузнецкого «Металлурга» - 4:2, а ханты-мансийская «Югра» победила казанский «Барс» - 1:0.Четвертый матч серии состоится в донской столице 26 февраля.