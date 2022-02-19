ХК «Ростов» уступил «Ладе» на выезде

Фото: ХК Ростов.

Начались игры серий 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Ростовчане играли с «Ладой» в Тольятти (Самарская область).В первом периоде команды были равны, но волжанам откровенно больше везло. Они открыли счёт на 8-й минуте, а в середине периода удвоили преимущество – в обоих эпизодах удачно сыграл Станислав Альшевский, 2:0. На исходе периода «кондоры» отыграли одну шайбу – Артём Пеньковский, 2:1.Вторая часть поединка началась с гола Владислава Туника, 2:2. Несколько минут спустя тольяттинцы вновь вышли вперёд, а затем забили и четвёртый – отличились Андрей Белозёров и Евгений Грошев, 4:2. В концовке периода Павел Щербаков обострил интригу – 4:3 после сорока минут игры.В заключительном отрезке встречи ХК «Ростов» очень много атаковал. Счёт по броскам - 31:10, по броскам в створ ворот – 16:4! Но этого не хватило, чтобы сравнять счёт и спасти игру. Итог – проигрыш «красно-белых», 3:4. Счёт в серии до четырёх выигрышей теперь 1:0 в пользу «Лады».Вторая игра серии пройдёт там же, в Тольятти, 22 февраля.