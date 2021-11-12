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ХК «Ростов» одержал победу над «Бураном»

ХК «Ростов» одержал победу над «Бураном»
Одна из самых слабых команд лиги чуть не сотворила сенсацию. ХК «Ростов» едва не проиграл аутсайдеру.

Гости из Воронежа огорошили «кондоров» тремя голами в первом период. Счёт был открыт на второй минуте игры, а в середине игрового отрезка в воротах «Ростова» побывало ещё две шайбы – 0:3 после первых двадцати минут игры.

Второй отрезок встречи прошёл уже под диктовку ростовчан. Сначала Владислав Туник забил в меньшинстве, затем отличились голами Александр Калинин и Иван Казаков. На второй перерыв коллективы отправились при равном счёте, 3:3.

В начале третьей части встречи команды забили ещё по одному голу. Сначала вновь вышел вперёд «Буран», а потом (почти сразу) «красно-белые» сравняли счёт усилиями Дмитрия Мухина. Решающий гол был забит на 48-й минуте матча. Павел Щербаков забил в меньшинстве. У гостей было ещё время побороться, однако ХК «Ростов» удержал победу. Итог – выигрыш хозяев льда, 5:4.

Подопечные Григория Пантелеева идут на том же 12-м месте из 27 в турнирной таблице ВХЛ. Следующий матч пройдёт в Ростове-на-Дону 19 ноября, когда южане сыграют с «Рубином» из Тюмени.
Фото: vhl.su
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