ХК «Ростов» одержал победу над «Бураном»

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Одна из самых слабых команд лиги чуть не сотворила сенсацию. ХК «Ростов» едва не проиграл аутсайдеру.Гости из Воронежа огорошили «кондоров» тремя голами в первом период. Счёт был открыт на второй минуте игры, а в середине игрового отрезка в воротах «Ростова» побывало ещё две шайбы – 0:3 после первых двадцати минут игры.Второй отрезок встречи прошёл уже под диктовку ростовчан. Сначала Владислав Туник забил в меньшинстве, затем отличились голами Александр Калинин и Иван Казаков. На второй перерыв коллективы отправились при равном счёте, 3:3.В начале третьей части встречи команды забили ещё по одному голу. Сначала вновь вышел вперёд «Буран», а потом (почти сразу) «красно-белые» сравняли счёт усилиями Дмитрия Мухина. Решающий гол был забит на 48-й минуте матча. Павел Щербаков забил в меньшинстве. У гостей было ещё время побороться, однако ХК «Ростов» удержал победу. Итог – выигрыш хозяев льда, 5:4.Подопечные Григория Пантелеева идут на том же 12-м месте из 27 в турнирной таблице ВХЛ. Следующий матч пройдёт в Ростове-на-Дону 19 ноября, когда южане сыграют с «Рубином» из Тюмени.