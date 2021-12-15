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ХК «Ростов» победил «Металлург» из Новокузнецка

ХК «Ростов» победил «Металлург» из Новокузнецка
«Металлург» - один из самых сильных клубов второй по значимости хоккейной лиги и один из самых вероятных претендентов на победу в ВХЛ. Но на сей раз фаворит уехал ни с чем.

Первый период был очень насыщенным – команды от души рубились все 20 минут, но гол был только один. На исходе периода гости открыли счёт усилиями Максима Баина, 0:1. Вторая двадцатиминутка прошла по схожему сценарию, с той только разницей, что голов было два и оба - от «Ростова». Евгений Петриков и Александр Калинин вывели южан вперёд - 2:1.

На старте третьего отрезка вечера команды обменялись голами (у «Ростова» забил Савва Андреев), и минимальный перевес «кондоров» сохранился – 3:2. Большую часть периода атаковала «кузня», но дончане хорошо отоборонялись, а на последней минуте забили два раза в пустые ворота – Евгений Петриков и Алексей Прохоров. Итог – красивая победа южан, 5:2.

Теперь 22 декабря ростовчане сыграют в Воронеже против местного «Бурана». В турнирной таблице ВХЛ «Ростов» - на 8-м месте из 27.
Фото: ХК «Ростов».
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