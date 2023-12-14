ХК «Ростов» проиграл «Химику» по буллитам – 1:2 Б

Фото: ХК Ростов.

В матче ВХЛ ростовчане принимали оппонента из подмосковного Воскресенска (3 место). Красно-белые, разумеется, не были фаворитами, но смогли дай хороший бой и даже набрать одно турнирное очко.В первом периоде гости хорошо начали. Уже на 6-й минуте Данил Пивчулин реализовал большинство. Ближе к середине игрового отрезка игра выровнялась, а перед первым перерывом южане сравняли и счёт – Юрий Крамаренко, 1:1.Второй и третий периоды прошли в равной борьбе, однако шайб не было. По игре временами ростовчане даже владели преимуществом. Выяснить кто сильнее не удалось и в овертайме (хотя было динамично), а в серии буллитом хладнокровнее проявили себя хоккеисты «Химика». В итоге ХК «Ростов» набирает очко, но всё же проигрывает 1:2 Б.В остальных встречах дня в ВХЛ «Молот» (Пермь) разгромил «Омские Крылья» 6:1, «Торос» (Нефтекамск) был сильнее «Звезды» (Москва) 4:1, «Барс» (Казань) победил «Алтай» (Барнаул) 3:2, АКМ (Новомосковск) переиграла «Челны» 3:1, а «Динамо» (Санкт-Петербург) не оставило шансов «Бурану» (Воронеж) 7:2.15 декабря ростовчане принимают «СКА-Неву» (Санкт-Петербург).