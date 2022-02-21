ХК «Ростов» уступил «Ладе» во второй игре серии

Фото: ХК ростов

Ростовские хоккеисты проиграли и во втором матче серии 1/8 финала Кубка Петрова в Тольятти. Стартовый период прошел без голов.Коллективы играли чересчур осторожно. Никто не хотел рисковать. В итоге первые голы были забиты только во второй части вечера. «Автозаводцы» забросили с небольшими интервалами три шайбы в ворота «Ростова» (Андрей Белозёров, Юрий Козловский и Владислав Червоненко), заставив Григория Пантелеева взять тайм-аут и сменить голкипера. Перед вторым перерывом Евгений Шевчук повысил шансы «красно-белых» на спасение – 1:3.Однако уже в дебюте третьего отрезка поединка Донат Стальнов вернул волжанам перевес в три шайбы, 1:4. В оставшееся время «Ростов» так и не смог завладеть преимуществом и забить хотя бы второй гол. Итог – проигрыш южан, 1:4. Счёт в серии до четырёх побед – 0:2.В остальных встречах игрового дня в ВХЛ «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) был сильнее «Металлурга» (Новокузнецк) - 4:3 ОТ, «Молот» (Пермь) победил «Торос» (Нефтекамск) - 3:2, «Югра» (Ханты-Мансийск) сломила сопротивление «Барса» (Казань), а «Рубин» (Тюмень) обыграл «Зауралье» (Курган) - 4:1.Третий и четвёртый матчи серии состоятся в Ростове-на-Дону 25 и 26 февраля.