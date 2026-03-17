В Ростовской области жители заплатят около 1 млн за незаконный вылов краснокнижной рыбы

Фото: Rostov.ru

Жители Ростовской области заплатят 1 млн рублей за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Актуальная памятка для рыболовов появилась на сайте 17 марта.Согласно последним данным штрафы на краснокнижные особи за таксу не маленькие: азовская белуга – штраф за пойманную рыбу (таксу) доходит до 826 500 рублей, за рыбу Шип - 641 824 рублей, стерлядь – по стоимости 13 716 рублей, а за пойманный вырезуб - 9 915 рублей. Не маленькие суммы за икру (1 килограмм): белуги - 246 600 рублей, осетровых - 164 730 рублей и других рыб 6 864.Также штраф за вылов русского осетра - 138 024 рублей, севрюга - 70 393 рублей, судак - 3 305 рублей. Штрафы на другие виды рыб варьируются от 100 рублей до 1 тысячи рублей.