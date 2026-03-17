Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области цены на яйца выросли на 16% в феврале

В Ростовской области цены на яйца выросли на 16% в феврале
В Ростовской области цена на яйца в феврале выросла на 16%. Данные публикует Ростовстат.

Напомним, проблема с ценами на яйца проявилась еще в 2023 году. На прилавках магазинов можно было заметить десяток яиц по стоимости в 200 рублей. Затем цены заметно снизились.

По данным специалистов, средняя цена яиц в Ростовской области около 100 рублей за десяток. В феврале цены на продукт выросли на 15,5%.
Кроме того, стоимость на хлеб и хлебобулочные изделия – выросла на 1,20%, а плодоовощная продукция – на 5,85%.
Фото: Rostov.ru
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика