В Ростовской области цены на яйца выросли на 16% в феврале

В Ростовской области цена на яйца в феврале выросла на 16%. Данные публикует Ростовстат.Напомним, проблема с ценами на яйца проявилась еще в 2023 году. На прилавках магазинов можно было заметить десяток яиц по стоимости в 200 рублей. Затем цены заметно снизились.По данным специалистов, средняя цена яиц в Ростовской области около 100 рублей за десяток. В феврале цены на продукт выросли на 15,5%.Кроме того, стоимость на хлеб и хлебобулочные изделия – выросла на 1,20%, а плодоовощная продукция – на 5,85%.