В Ростове-на-Дону пропала 15-летняя девочка

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону волонтеры ищут 15-летнего подростка. София Борщева ушла из дома 16 марта и так и не вернулась.Родители не смогли дозвониться до нее, обратились за помощью в правоохранительные органы и к добровольцам. Особенной тревоги добавляет тот факт, что София нуждается в медицинской помощи.Волонтеры указывают, что ребенок может находиться в любом районе города.Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения была одета в желто-зеленую куртку с капюшоном, белые кроссовки с черными полосами, черные штаны, белую шапку. С собой розовый рюкзак.С любой информацией о местонахождении Софии Борщевой звонить по номерам