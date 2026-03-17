В Ростове-на-Дону пропала 15-летняя девочка


В Ростове-на-Дону волонтеры ищут 15-летнего подростка. София Борщева ушла из дома 16 марта и так и не вернулась.

Родители не смогли дозвониться до нее, обратились за помощью в правоохранительные органы и к добровольцам. Особенной тревоги добавляет тот факт, что София нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры указывают, что ребенок может находиться в любом районе города.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения была одета в желто-зеленую куртку с капюшоном, белые кроссовки с черными полосами, черные штаны, белую шапку. С собой розовый рюкзак.

С любой информацией о местонахождении Софии Борщевой звонить по номерам 8 800 700 54 52 и 112.




Фото: Лиза Алерт
