В Батайске при пожаре в квартире эвакуировали 14 человек

В городе Батайске Ростовской области при пожаре в многоэтажке эвакуировали 14 человек. Огонь разгорелся 16 марта в Авиагородке.

По предварительным данным, огонь разгорелся на четвертом этаже одной из квартир. Причиной пожара стала неисправная работа газового оборудования. Для тушения привлекли 9 спасателей на трех автоцистернах.

К счастью, никто из людей не пострадал. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 14 человек.

- Огонь потушили на площади в четыре квадратных метров,- сообщили в ГУ МЧС по региону.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
