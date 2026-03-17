В Батайске при пожаре в квартире эвакуировали 14 человек
В городе Батайске Ростовской области при пожаре в многоэтажке эвакуировали 14 человек. Огонь разгорелся 16 марта в Авиагородке.
По предварительным данным, огонь разгорелся на четвертом этаже одной из квартир. Причиной пожара стала неисправная работа газового оборудования. Для тушения привлекли 9 спасателей на трех автоцистернах.
К счастью, никто из людей не пострадал. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 14 человек.
- Огонь потушили на площади в четыре квадратных метров,- сообщили в ГУ МЧС по региону.