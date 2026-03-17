В Ростове клубнику продают по 700 рублей за кило

В Ростове-на-Дону продажа клубники стартовала уже в середине марта. Но пока ценник сладкой ягоды "кусается".

За килограмм просят от 500 до 700 рублей, хотя в начале месяца стоимость составляла 1,5 тысячи рублей. Несмотря на значительное снижение цен, горожане, вероятно, будут ждать конца апреля, чтобы попробовать вкусную и недорогую клубнику.

Торговцы рассказали, что клубника привезена из Греции. Сезон отечественной клубники начнётся после 10 апреля.
Фото: Дондей
