В результате пожара на левом берегу ухудшилась видимость на дороге. Зрелищные кадры опубликовали в социальных сетях очевидцы.
Инцидент произошел 17 марта на улице Пойменной. По данным регионального ГУ МЧС, горит мусор на площади 300 квадратных метров. Спасатели находятся на месте ЧП.
В результате возгорания ухудшилась видимость на дороге в районе Пойменной и Ворошиловского моста. Водителей просят быть острожными на проезжей части.