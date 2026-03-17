В Сальске жители обнаружили в поле разлагающиеся тела животных
В Сальске жители обнаружили в поле разлагающиеся тела животных. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.
Очевидцы сообщили, что останки домашнего скота, включая части тел и шкуры, разбросаны рядом с засеянными полями. Из-за сильного ветра в регионе запах разлагающейся плоти распространился по городу.
Причины и личность, выбросившие мясо, остаются неизвестными.
Напоминаем, что за незаконную утилизацию останков животных предусмотрена ответственность.