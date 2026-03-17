В Ростовской области планируют приобрести вакцину от бешенства на сумму почти 20 миллионов рублей. Об этом стало известно 16 марта на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление ветеринарии Ростовской области.Общая стоимость закупки составляет 19 687 082 рубля. Финансирование выделяется из областного бюджета.Согласно техническому заданию, поставщик, который будет определён по итогам тендера, должен поставить вакцины против бешенства для животных с даты заключения контракта до 9 ноября.Вакцина должна соответствовать следующим требованиям: форма выпуска — суспензия в виде приманки-брикета; срок годности не менее 12 месяцев; продолжительность иммунитета — не менее одного года; количество доз в упаковке — 100; наличие привлекательного для плотоядных животных запаха.Определение победителя закупки запланировано на 25 марта.