ХК «Ростов» подписал 21-летнего капитана «молодежки» из Воронежской области
В хоккейном клубе «Ростов» — снова пополнение. Очевидно, после 20 поражений кряду руководство решило обновить состав. Как сообщили «кондоры» в соцсетях, пробный контракт подписали с капитаном «ЭкоНивы-Боброва» Романом Гапочкиным.
Хоккеист из Воронежской области прежде выступал только за «молодежку». В сезоне-2022/23 набрал 20 очков, забив четыре шайбы и сделав 16 голевых передач. Роман выходил на лед в 37 матчах, заработал показатель полезности +18.
Всего на счету 21-летнего спортсмена — 134 матча во второй молодежной лиге страны. За свою карьеру в «молодежке» забил 25 шайб и сделал 41 голевую передачу, выбив себе 66 очков. Пока Роман был на льду, команда забила на 71 шайбу больше, чем пропустила (коэффициент полезности +71).
— Для защитника это будет дебют в сезоне, последний официальный матч в НМХЛ (прим. — национальная молодежная хоккейная лига) он провел 29 марта, — уточнили «красно-белые».
Ранее стало известно, что в донской клуб перейдут еще четверо молодых игроков: защитники Илья Васильев и Егор Баланов, нападающий Олег Седанцов, вратарь Илья Горбунов. «Кондоры» при этом лишились трех спортсменов, включая Савву Андреева. Помимо капитана, состав «Ростова» покинули защитники Алексей Краснов и Дмитрий Мухин.