Защитник ХК «Ростов» Алексей Краснов перешел в пензенский «Дизель»

Фото: ХК Ростов.

Защитник ХК «Ростов» перешел в состав «Дизеля». Об этом «кондоры» сообщили на своей странице в соцсетях 27 ноября. Алексей Краснов будет выступать за клуб из города Пензы.Спортсмен начинал заниматься хоккеем в Москве. Выступал в молодежных турнирах за мытищинских «Атлантов» и «Русских витязей» из Чехова. Во всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) выходил на лед в составе «Ижстали», «Звезды», «Ермака», а накануне сезона-2020/21 перешел в «Ростов».За последний сезон 27-летний защитник участвовал в 27 матчах, в ходе которых отдал шесть результативных передач. При этом заработал 24 минуты штрафа, а его показатель полезности составил -9. Всего на счету Краснова 163 матча за донской клуб и 44 очка (восемь забитых шайб и 36 голевых передач).Алексей Краснов являлся альтернативным капитаном команды. А по итогам последнего зрительского голосования за лучшего игрока домашней мини-серии спортсмен оказался на втором месте с небольшим отставанием. Защитника выбрали 33% фанатов, а 35% — нападающего Егора Корбита.