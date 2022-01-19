ХК «Ростов» победил на своем льду «Горняк-УГМК»

Фото: ХК «Ростов».

В борьбе за улучшения места перед плей-офф «Ростов» принимал еще одну команду, которая тоже претендует на просто на сетку игр навылет. В острой борьбе «кондоры» добыли ценнейшие два очка.В первой части игры ростовчане хорошо начали, но не везло в атаке. Однако они не сбавили темп и своего добились в середине игрового отрезка. Павел Щербаков открыл счёт в большинстве, а затем ветеран команды Владислав Туник отличился уже в равных составах – 2:0 после первого периода.Во второй части вечера было много борьбы, но оба вратаря сыграли отлично на последнем рубеже. Интрига обострилась в середине третьей двадцатиминутки – Павел Воронков сократил отставание своего клуба до минимума. Последние минуты прошли в нервной борьбе, но «кондоры» все-таки победили – 2:1.В остальных встречах дня в ВХЛ «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) обыграл на выезде в овертайме «Омские Крылья» 4:3 ОТ, «Зауралье» (Курган) было сильнее «Тамбова» 3:2, «Южный Урал» (Орск) победил в гостях «АКМ» (Тула) 4:3, а «Челмет» (Челябинск) превзошел «Буран» (Воронеж) 4:2.ХК «Ростов» пока на 11 место в таблице регулярного чемпионата ВХЛ из 27. Уже 23 января дружина Григория Пантелеева играет с «Зауральем» (Курган).